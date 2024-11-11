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Команда Смольских заняла пятое место в смешанной эстафете на Гонке чемпионов в Рязани
В Рязани на базе спортивного комплекса "Алмаз" завершилась Гонка чемпионов с участием сильнейших лыжников и биатлонистов из Беларуси и России, пишет БЕЛТА.
5 января состоялась смешанная эстафета, составы которой были сформированы на основе квалификации, которая прошла 4 января. В каждую из десяти команд вошли по четыре спортсмена: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. Дистанция для лыжников составила 7,5 км, для биатлонистов - 5 км. Первый и второй этапы были отданы на откуп представителям лыжных гонок. На передачу эстафеты спортсмены пришли в одной группе, пелотон возглавлял член команды Антона и Динары Смольских Савелий Коростелев, вторым оказался партнер Дмитрия Лазовского и Анны Солы Сергей Ардашев.
На третьем этапе Динара Смольская допустила два промаха на огневых рубежах, что не помешало ей сохранить первую строчку для своей четверки. Анна Сола, напротив, ушла на два штрафных круга, из-за чего откатилась на 10-ю позицию. На заключительном этапе лидировавший Антон Смольский не справился со стрельбой, потратив массу дополнительных патронов, чем и воспользовались соперники. В итоге белорус пересек финишную черту пятым, Дмитрий Лазовский и его команда заняли девятое место.
Победу в Гонке чемпионов одержал квартет в составе лыжников Александра Терентьева и Марии Истоминой, а также биатлонистов Натальи Шевченко и Эдуарда Латыпова. Вторыми стали Денис Спицов, Алена Баранова, Евгений Емерхонов и Анастасия Гришина, третьими - Алексей Червоткин, Алина Пеклецова, Антон Бабиков и Анастасия Шевченко.
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