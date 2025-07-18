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Команды Алексея Протаса и Егора Шаранговича встретятся 19 июля в Минске на льду "Олимпик-Арены"
Автор:Редакция news.by
Большой хоккейный праздник своим болельщикам подарят в субботу звезды НХЛ. Команда нападающего "Вашингтона" Алексея Протаса проведет выставочный матч против дружины форварда "Калгари" Егора Шаранговича.
Поединок пройдет на площадке "Олимпик-Арены". В качестве главного судьи встречи выступит известный белорусский арбитр Максим Сидоренко. В его активе 593 игры в КХЛ в качестве рефери.
Благотворительный матч пройдет в формате 3×3 и предусматривает три периода по 12 минут. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 14:00