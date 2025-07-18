Команды Алексея Протаса и Егора Шаранговича встретятся 19 июля в Минске на льду "Олимпик-Арены"

Большой хоккейный праздник своим болельщикам подарят в субботу звезды НХЛ. Команда нападающего "Вашингтона" Алексея Протаса проведет выставочный матч против дружины форварда "Калгари" Егора Шаранговича.

Поединок пройдет на площадке "Олимпик-Арены". В качестве главного судьи встречи выступит известный белорусский арбитр Максим Сидоренко. В его активе 593 игры в КХЛ в качестве рефери.