Кравец и Худенко победили на Кубке сильнейших спортсменов в Заславле

Белорусские спортсмены Владислав Кравец и Ольга Худенко победили на Кубке сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Заславле, сообщает БЕЛТА.

Первым финалом пятницы 20 июня стал решающий заезд на дистанции 1000 м в мужской байдарке-одиночке, участие в котором приняли семь белорусов и по одному представителю России и Узбекистана. Обладателем золота стал финалист Олимпийских игр в Париже в этом виде программы Владислав Кравец, на две секунды опередивший соотечественника Дениса Ермоленко. Бронзу завоевал трехкратный чемпион Европы в данной дисциплине Олег Юреня. Всего в турнире байдарок-одиночек выступили 39 атлетов.

Также сегодня байдарочницы определили призеров на дистанции вдвое короче. На старт предварительных заездов вышли 28 девушек, до финала добралась сильнейшая девятка. Лучшее время на финише 500-метровки показала титулованная белорусская спортсменка Ольга Худенко, ставшая серебряной медалисткой россиянка Юлия Бабашинская уступила ей полторы секунды. Тройку замкнула наша Людмила Синкель.