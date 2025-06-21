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Кравец и Натынчик одержали победу в байдарке-двойке на Кубке сильнейших спортсменов
На канале в Заславле дали старт четвертому соревновательному дню Кубка сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ, пишет БЕЛТА.
Первый комплект наград 21 июня был разыгран в мужской байдарке-двойке на 500 м. В финал отобрались шесть экипажей из нашей страны, два дуэта из России и один из Китая. Лучший результат показали призеры прошлогоднего чемпионата Европы в этом виде программы белорусы Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик, второе место заняли титулованные Олег Юреня и Никита Бориков. Тройку замкнули россияне Владислав Литовка и Дмитрий Буянов.
Далее на старт вышли представители гребли на каноэ, которые выявили лучших на аналогичной дистанции. Компанию семи белорусским парам в этом заезде составили два российских тандема. Первыми финишную черту пересекли россияне Алексей Коровашков и Александр Боц, принесшие своей стране первое золото Кубка сильнейших. Серебряные медали добыли наши Владислав Полешко и Данила Верещако, бронза - у еще одного российского экипажа в составе Сергея Свинарева и Матвея Арсенова.