Кравец и Натынчик одержали победу в байдарке-двойке на Кубке сильнейших спортсменов

На канале в Заславле дали старт четвертому соревновательному дню Кубка сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ, пишет БЕЛТА.

Первый комплект наград 21 июня был разыгран в мужской байдарке-двойке на 500 м. В финал отобрались шесть экипажей из нашей страны, два дуэта из России и один из Китая. Лучший результат показали призеры прошлогоднего чемпионата Европы в этом виде программы белорусы Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик, второе место заняли титулованные Олег Юреня и Никита Бориков. Тройку замкнули россияне Владислав Литовка и Дмитрий Буянов.