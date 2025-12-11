Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Кубок Первого канала стартует с состязаний в формате 3x3

Международный турнир по хоккею "Кубок Первого канала" в Новосибирске готов дарить зрелищные схватки трех сборных. Беларусь, Россия и Казахстан в 2025 году будут бороться за главный трофей первенства.

Однако вопреки традициям декабрьский турнир на этот раз стартует с состязаний в формате 3x3. Их основные отличия: на ледовой арене вместо пяти играют трое хоккеистов, дружины проводят 3 периода по 7 минут, запрещены силовые приемы, а вместо удалений бьются штрафные броски.

Сборная Беларуси турнир в формате 3x3 начнет матчем с командой Казахстана в 16:30. А час спустя наши парни сыграют с коллективом из России. Оба противостояния 11 декабря в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

