Квалификация чемпионата Европы: сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с итальянцами

В стартовом поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года результатом матча по мини-футболу между сборной Беларуси и командой Италии оказалась ничья, сообщает БЕЛТА.

Встреча в сицилийской Катании началась для гостей с пропущенного гола. На 30-й секунде игры белорусы нарушили правила вблизи своих ворот, и Габриэль Мотта четко реализовал пенальти. Пропустив мяч, подопечные Александра Черника не опустили руки, провели несколько острых атак, и через 10 минут капитан белорусской дружины Владислав Селюк сравнял результат - 1:1. После этого у обеих команд были возможности выйти вперед, но до перерыва счет не изменился.

Во второй половине матча хозяева заиграли гораздо агрессивнее, а гости отвечали быстрыми контратаками. Одна из них завершилась успехом: в середине второго тайма Сергей Крыкун вывел белорусов вперед - 2:1. Оказавшись в роли догоняющих, итальянцы обрушили шквал атак на ворота гостей и за минуту до финальной сирены все же сумели уйти от поражения - 2:2.

В шести предыдущих отборочных встречах чемпионатов Европы итальянцы неизменно побеждали белорусов. В своем следующем, номинально домашнем поединке, белорусы 4 февраля встретятся в итальянском Ачиреале с аутсайдером квалификационной группы 2 командой Мальты. В первом туре мальтийцы потерпели крупное поражение, проиграв на своей площадке сборной Финляндии с сухим счетом 0:5. Расписание остальных встреч нашей команды в квалификации ЧЕ-2026: 6 марта - Беларусь - Финляндия; 9 марта - Финляндия - Беларусь; 11 апреля - Беларусь - Италия; 16 апреля - Мальта - Беларусь.

После завершения группового этапа прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители 10 квартетов. Еще четыре пропуска разыграют восемь лучших команд, которые финишируют вторыми в своих группах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года. Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу с участием 16 сборных пройдет в январе - феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации.