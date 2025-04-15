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Литвинович и Ершова одержали победы на турнире памяти Вагеля в Витебске
На турнире памяти Валерия Вагеля по прыжкам на батуте в Витебске определились призеры в индивидуальных прыжках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.
Участие в международных соревнованиях принимают около 200 батутистов из Беларуси, России и Азербайджана. Победу в личном зачете у мужчин одержал наш Иван Литвинович - в финале двукратный олимпийский чемпион набрал 66,310 балла и более чем на два очка опередил ставшего вторым Станислава Яскевича. Третье место занял еще один белорус Иван Мельников.
У девушек лучший результат (56,280 балла) показала наша Екатерина Ершова, которой удалось обыграть серебряную медалистку Олимпийских игр в Париже Виолетту Бордиловскую. Тройку замкнула Сельджан Магсудова из Азербайджана. Мемориал Вагеля в Витебске завершится сегодня финалами в синхронных прыжках.