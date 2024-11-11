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Лучшие спортсмены, последние трофеи и награды в 2024-м. Подведем итоги в рубрике "Матчбол"

Последние трофеи и награды в 2024 году нашли своих владельцев!

"Минчанка" опять завоевала Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд.

Минское "Динамо" отлично завершает год в Континентальной хоккейной лиге,

"Динамо-Шинник" - в молодежной.

На "Минск-Арене" белорусские конькобежцы поднимались на пьедестал домашнего Кубка Содружества.

Все подробности - в традиционной рубрике "Матчбол" (см. в видео).

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