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Лучшие спортсмены, последние трофеи и награды в 2024-м. Подведем итоги в рубрике "Матчбол"
Последние трофеи и награды в 2024 году нашли своих владельцев!
"Минчанка" опять завоевала Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд.
Минское "Динамо" отлично завершает год в Континентальной хоккейной лиге,
"Динамо-Шинник" - в молодежной.
На "Минск-Арене" белорусские конькобежцы поднимались на пьедестал домашнего Кубка Содружества.
Все подробности - в традиционной рубрике "Матчбол" (см. в видео).
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