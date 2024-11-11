Лучшие спортсмены, последние трофеи и награды в 2024-м. Подведем итоги в рубрике "Матчбол"

Последние трофеи и награды в 2024 году нашли своих владельцев!



"Минчанка" опять завоевала Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд.



Минское "Динамо" отлично завершает год в Континентальной хоккейной лиге,



"Динамо-Шинник" - в молодежной.

