Лыжная трасса в Раубичах готова принимать гостей

Новогодние праздники - отличный повод отдохнуть с пользой! Что и предлагает, в частности, Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Здесь, несмотря на погоду, можно взять лыжи напрокат, покататься на местной трассе, а позже с комфортом отдохнуть, например, зайти в новый музей и увидеть уникальные экспонаты из мира хоккея, или биатлона. Итак, все подробности в сюжете Станислава Липского!

Несмотря на плюс на термометре, в Раубичах сегодня можно с комфортом прокатиться на лыжах. Трасса протяженностью 3 километра готова принимать гостей

Благодаря этому после выступления на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском именно здесь продолжили поддерживать форму биатлонисты сборной Беларуси. Подумали и о любителях, серьезно обновив лыжный инвентарь!

А уже после того, как вы поработаете на трассе, спорткомплекс предлагает необычный отдых - посещение музея, причем уникального - именно здесь хранится главный трофей Кубка Содружества, который завоевал Антон Смольский, здесь все майки участников с автографами биатлонной гонки легенд, здесь уникальные снимки, награды из мира хоккея и многое-многое другое