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Маркова завоевала бронзу этапа Молодежной лиги по карате в Хорватии
Белоруска Ульяна Маркова выиграла бронзовую медаль этапа Молодежной лиги по карате 2025 года, который проходит в Порече (Хорватия), пишет БЕЛТА.
Белорусская спортсменка поднялась на пьедестал в весе до 50 кг среди девушек не старше 21 года. На старте турнира Маркова одолела соперниц из Италии и Латвии, но в четвертьфинале уступила будущей победительнице итальянке Эмме Коллетти. В утешительном поединке Ульяна прошла немку Александру Вульф, а в бою за бронзовую медаль была сильнее Сяо Юн-Чень.
Также в десятку лучших в своих категориях вошли белорусы Владислав Волосов (до 75 кг) и София Бузыгина (до 55 кг). Всего нашу команду в группе-U21 представили семь спортсменов. В пятницу, 27 июня, медали соревнований в Порече разыграют юниоры до 18 лет. Хорватский этап Молодежной лиги по карате с участием 3000 атлетов из 78 стран завершится 29 июня.