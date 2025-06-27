Маркова завоевала бронзу этапа Молодежной лиги по карате в Хорватии

Белоруска Ульяна Маркова выиграла бронзовую медаль этапа Молодежной лиги по карате 2025 года, который проходит в Порече (Хорватия), пишет БЕЛТА.

Белорусская спортсменка поднялась на пьедестал в весе до 50 кг среди девушек не старше 21 года. На старте турнира Маркова одолела соперниц из Италии и Латвии, но в четвертьфинале уступила будущей победительнице итальянке Эмме Коллетти. В утешительном поединке Ульяна прошла немку Александру Вульф, а в бою за бронзовую медаль была сильнее Сяо Юн-Чень.