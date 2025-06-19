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Матч Высшей лиги впервые прошел на Национальном футбольном стадионе в Минске
Национальный футбольный стадион в Минске вновь стал местом, куда съехались поклонники знаменитой игры. Впервые новая арена принимала матч футбольной Высшей лиги.
В поединке, перенесенном из-за апрельской непогоды, встречались чемпион Беларуси "Динамо-Минск" и обладатель Кубка страны - "Неман" из Гродно. В этой игре со старта было много необычного - 13-я минута стала первой и сразу же штрафной. Именно на этом моменте остановился поединок в начале апреля, когда на столицу обрушился снегопад.
В середине июня погода была куда мягче. А тогда, когда газон стадиона "Динамо" покрывал снег, вряд ли кто-то мог представить, что "Неман" будет гостить в Минске и играть на новом, только что открытом Национальном футбольном стадионе.
"Национальный футбольный стадион - это вправду классно. Эмоции просто зашкаливают, когда выходишь на арену такого высокого качества", - заявил защитник ФК "Неман" Константин Кучинский.
Апрельский - исторический по своей сути - штрафной футболисты разыграли без результата и бросились в игру. "Динамо" - "Неман" на сегодняшний день самое принципиальное противостояние в белорусском футболе.
Болельщики и игроки понимают этот нерв игры. "Неман" по традиции приехал с замечательной группой поддержки. "Динамо" старалось отвечать тем же, тем более клуб с богатой футбольной историей в тот день отмечал 98-летие. На трибунах можно было встретить и легенду футбола 1960-х годов Вениамина Арзамасцева.
"На меня этот матч произвел такое огромное впечатление! Когда я нахожусь дома, на работе - это один мир, сюда прихожу - это другой мир. Мне просто не верится, что у нас такая красота появилась", - восхищенно сказал чемпион СССР по футболу 1982 года Вениамин Арзамасцев.
Гол был забит один, но очень важный для "Немана". Это противостояние выиграл клуб из Гродно. Впереди у обоих клубов старт в еврокубках.