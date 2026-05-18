3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям без ограничений
Автор:Редакция news.by
Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям без ограниченийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/505f46ea-035c-4d0f-aa32-d4baf07182c9/conversions/d41c188b-88f2-4d8b-bb91-fe8b93d90cce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/505f46ea-035c-4d0f-aa32-d4baf07182c9/conversions/d41c188b-88f2-4d8b-bb91-fe8b93d90cce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/505f46ea-035c-4d0f-aa32-d4baf07182c9/conversions/d41c188b-88f2-4d8b-bb91-fe8b93d90cce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/505f46ea-035c-4d0f-aa32-d4baf07182c9/conversions/d41c188b-88f2-4d8b-bb91-fe8b93d90cce-xl-___webp_1920.webp 1920w
Продолжается возвращение белорусского флага и гимна на все крупнейшие мировые соревнования. На этот раз приятная для страны новость: Международная федерация гимнастики допустила всех белорусских атлетов без каких-либо ограничений на старты под своей эгидой.
Это касается таких видов, где спортсмены Беларуси традиционно сильны: допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Подобное решение принято на исполкоме организации, которая на минувших выходных прошла в Египте. Решение вступает в силу незамедлительно.