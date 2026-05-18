Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям без ограничений

Продолжается возвращение белорусского флага и гимна на все крупнейшие мировые соревнования. На этот раз приятная для страны новость: Международная федерация гимнастики допустила всех белорусских атлетов без каких-либо ограничений на старты под своей эгидой.

Это касается таких видов, где спортсмены Беларуси традиционно сильны: допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Подобное решение принято на исполкоме организации, которая на минувших выходных прошла в Египте. Решение вступает в силу незамедлительно.

