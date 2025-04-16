Международный Минский триатлон 2025 пройдет 1-2 августа при поддержке МТС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b21b1-4da7-43d8-9442-92cdd51fbec7/conversions/e4564123-9994-40a7-b60c-288d1ef59918-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b21b1-4da7-43d8-9442-92cdd51fbec7/conversions/e4564123-9994-40a7-b60c-288d1ef59918-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b21b1-4da7-43d8-9442-92cdd51fbec7/conversions/e4564123-9994-40a7-b60c-288d1ef59918-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b21b1-4da7-43d8-9442-92cdd51fbec7/conversions/e4564123-9994-40a7-b60c-288d1ef59918-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС выступит генеральным партнером Международного Минского триатлона 2025. Спортивное событие пройдет 1-2 августа в столице и объединит спортсменов-триатлетов, многочисленных зрителей и адептов здорового образа жизни.

Презентация предстоящего масштабного сотрудничества с оргкомитетом Минского триатлона состоялась в рамках тренировки белорусских блогеров, которые также соберут и представят свою команду на соревнованиях. МТС планирует поддержать не только их, но и всех участников, сделав событие одним из самых ярких и эффектных стартов этого года.

Для компании поддержка Минского триатлона - второй подобный опыт. Наряду с активностями для спортсменов и всех минчан на самой площадке, МТС заявит на соревнования собственную команду.

МТС, Минский триатлон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cea8862-7e23-48c6-85c7-9348f5bad2be/conversions/68bddfb5-21d5-4cb5-b029-ebd5970abf26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cea8862-7e23-48c6-85c7-9348f5bad2be/conversions/68bddfb5-21d5-4cb5-b029-ebd5970abf26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cea8862-7e23-48c6-85c7-9348f5bad2be/conversions/68bddfb5-21d5-4cb5-b029-ebd5970abf26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cea8862-7e23-48c6-85c7-9348f5bad2be/conversions/68bddfb5-21d5-4cb5-b029-ebd5970abf26-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для МТС партнерство с Минским триатлоном - это не просто поддержка крупного события. В нашем ДНК заложены те же принципы, что и у спортсменов: пульс к жизни, энергия изменений, стремление к лучшему, преодоление препятствий и достижение новых высот. Компания не только содействует развитию спорта, но и активно участвует в формировании сообщества, где каждый может найти свой путь к успеху. Когда спортсмены преодолевают дистанцию в плавании, велогонке и беге, они проходят через испытания. Это напоминает о том, как важно иметь надежную поддержку. МТС стремится быть именно такой поддержкой для своих абонентов. Мы гордимся тем, что можем вдохновлять людей", - отметила Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.

Организаторы также подчеркивают уникальность партнерства с МТС: "Мы рады видеть МТС генеральным партнером Минского триатлона. Поддержка компании помогает нам не только сделать мероприятие ярким и масштабным, но и донести ценности спорта, сотрудничества и здоровья до широкой аудитории", - заявил Дмитрий Толкачев, организатор Международного Минского триатлона, председатель Белорусской федерации триатлона. Он добавил: "Триатлон - это не просто соревнование, это образ жизни, который способствует развитию физической активности и здорового образа жизни. Совместными усилиями с МТС мы стремимся вдохновить как профессионалов, так и новичков заниматься триатлоном и преодолевать свои возможности".

Международный Минский триатлон 2025 объединит в одном месте любителей бега, велоспорта и плавания. На соревнованиях будут представлены различные дистанции: от "Спринта" (плавание на 500 м, велогонка длиной 22 км, бег на 5,25 км) до "Половинки" (плавание на 1900 м, велогонка диной 90 км, бег на 21 км), а также эстафеты и детские забеги.

Участников ждут захватывающие дисциплины для новичков и профессионалов, прекрасные пейзажи Минска, возможность встретиться с единомышленниками и проверить свою физическую подготовку.

Гонка начнется на территории ресторанного комплекса Astoria Riverside, после заплыва атлеты проедут на велосипедах по проспектам Победителей и Независимости, а затем пробегут по центру Минска. Стать участником можно, зарегистрировавшись на официальном сайте мероприятия minsktriathlon.by.

МТС - телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Его услугами пользуются свыше 5,7 млн клиентов. Компания регулярно поддерживает различные социальные инициативы, в том числе крупнейшие спортивные события.