"Минчанка-2" выиграла второй матч подряд в финальном этапе МВЛ

"Минчанка-2" выиграла второй матч подряд в финальном этапе Молодежной волейбольной лиги России среди женских команд сезона-2024/25, сообщает БЕЛТА.

Матчи первого круга финального этапа c участием шести сильнейших команд сезона принимает Краснодар. Во второй игре турнира "Минчанка-2" встречалась с клубом "Динамо-Ак Барс-УОР" из Казани и праздновала победу со счетом 3:0 по сетам (28:26, 25:17, 25:22). Белорусские девушки с пятью очками возглавили турнирную таблицу, накануне белоруски были сильнее хозяек площадки из "Динамо-РЦСП" (3:2).

16 апреля "Минчанка-2" сыграет с подмосковной командой "Заречье-Одинцово-2", начало матча - в 14:00. В четверг, 17 апреля, у девушек будет день отдыха, 18 апреля столичный коллектив встретится с петербургской "Ленинградкой-2", а в субботу белорусок ожидает поединок против челябинского "Динамо-Метара-3".