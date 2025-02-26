"Минская лыжня" объединила спортсменов-любителей. Как проходила борьба и кто стал сильнейшим

Активно, весело и задорно провели утро 1 марта любители здорового образа жизни, которые приехали в Раубичи, чтобы стать частью традиционного праздника спорта. "Минская лыжня" в очередной раз объединила тех, кто неравнодушен к зимним видам и сам не прочь побороться за награды.

В этом году любители соревновались в лыжных гонках и биатлоне. Всего стартов было пять. Первым победителем в биатлонной эстафете на 8 км среди команд силовых министерств и ведомств стал квартет Министерства внутренних дел. Серебро у Следственного комитета, а бронза - у команды МЧС. Чемпионов и призеров встречали самыми громкими аплодисментами, хотя болельщики тепло и громко поддерживали всех спортсменов на дистанции.

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Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Как говорят наши сотрудники, это уже как Олимпиада в Республике Беларусь, потому что принимают участие все силовые ведомства. Без скромности скажу, что итог закономерен. Команда МВД очень тщательно готовилась к сегодняшнему мероприятию, и мы заняли первое место. Готовились все: и участники, и болельщики. Сегодня здесь присутствуют наши лицеисты, наши курсанты. Все поддерживали нашу команду. Отдельно я, конечно, хочу сказать огромные слова благодарности участникам нашей команды".

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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Гонка вообще шикарная! Мероприятие отличное! Трасса подготовлена великолепно! Хочу сказать слова благодарности организаторам, сотрудникам Раубичей. Уже пятый год участвуем. В этом году, наверное, самая лучшая трасса, да и погода тоже".

Квартет Министерства спорта и туризма был первым в биатлонной эстафете среди команд министерств и ведомств с численностью аппарата менее 100 человек, а среди структур с количеством работников свыше 100 человек первое место заняла четверка Национального собрания.

Самыми спортивными среди вузов (но уже в лыжных гонках) оказались представители БНТУ. Завершилась же соревновательная часть мас-стартом, в котором, по предварительным подсчетам, на дистанцию отправилось порядка 300 участников.

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Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в длину: "Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще. Каждый должен заниматься своим любимым видом спорта. И, конечно же, быть в здоровом движении, на подготовке. Я очень рада, что моя команда Национального собрания победила. Мы пришли к финишу первыми. Поэтому поздравляю! Проделана огромная работа. И мы на этом не останавливаемся. В следующем году мы будем, конечно же, уменьшать свои секунды".