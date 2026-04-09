Минские динамовцы проиграли "Ак Барсу" в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Минское "Динамо" потерпело первое поражение в текущем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги, пишет БЕЛТА.

В четвертьфинале сезона "зубры" встречаются с казанским "Ак Барсом", стартовый матч серии до четырех побед состоялся на "Минск-Арене". Гости открыли счет в начале второго периода, ассистентский балл набрал белорусский защитник казанского клуба Степан Фальковский.

Счет 0:1 не менялся более получаса, а за две минуты до финальной сирены форвард "барсов" Алексей Пустозеров оформил дубль броском в пустые ворота. В оставшееся время Вадим Мороз сократил отставание "Динамо", но перевести игру в овертайм хозяева не смогли. В итоге поражение - 1:2.

Второй поединок между командами пройдет 11 апреля также в столице Беларуси, начало - в 16.30. Далее соперники переедут в Татарстан, где сыграют 13 и 15 апреля. В регулярном чемпионате динамовцы выиграли у "Ак Барса" оба очных матча. Казанцы являются трехкратными обладателями Кубка Гагарина, минчане ни разу не выходили в полуфинал.

Всей душой болели зрители за минское "Динамо".

Зафиксирован, естественно, аншлаг. Он уже 35-й по счету. Интересен и следующий факт. Когда поступили квитки в продажу, то представители билетного оператора сообщили, что единовременно место на стадионе пытались выкупить 20 тыс. человек, в то время как "Минск-Арена" вмещает только 15 тыс.