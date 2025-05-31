Минский СКА вернул себе титул чемпиона Беларуси по гандболу

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Гандболисты минского СКА после долгого перерыва вернули себе титул чемпионов Беларуси, обыграв "Мешков Брест", пишет БЕЛТА.

31 мая в Бресте в пятом, решающем поединке золотой серии команда Дмитрия Никуленкова одолела хозяев с результатом 29:27 и победила в серии - 3:2. Столичные "армейцы" стали чемпионами впервые с 2002 года, теперь у них 11 титулов. Брестчане до этого выиграли 11 чемпионатов подряд, всего у них 16 титулов.

Обладателями бронзовых наград стали гандболисты "Машеки", одолевшие в Могилеве в пятом матче серии за третье место Минский областной гандбольный клуб с разницей в два мяча - 34:32 (в овертайме). Могилевчане проиграли две стартовые встречи бронзовой серии, но потом сумели выиграть три поединка подряд. Это четвертая бронза "Машеки".