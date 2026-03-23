Минское "Динамо" готовится к грядущей серии плей-офф против московских одноклубников
Любителям хоккея приготовиться. Минское "Динамо" уже завтра отправляется в юбилейный - 10-й - поход за Кубком Гагарина.
Соперником "зубров" по первому раунду плей-офф стало "Динамо" московское. Оппонент провел худший регулярный чемпионат за семь лет, заняв седьмое место на Западе. А "бело-синие", наоборот, добились лучшего результата за 18 лет выступления в КХЛ по итогам "гладкого" первенства и впервые в истории заняли 2-е место в своей конференции. Кроме командных достижений, белорусы 13 раз признавались игроками дня; четырежды - лучшими хоккеистами недели либо месяца в своих амплуа; дважды попадали в символические сборные месяца и пять раз в различные рейтинги чемпионата.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Успех стал возможен благодаря какой-то уникальной синергии государственной поддержки на самом высоком уровне и, конечно, самоотдаче игроков и искренней любви наших болельщиков. "Динамо" сегодня, наверное, в полной мере выполняет задачу, которую когда-то нам поставил глава государства. Быть не просто спортивным проектом, а поводом для национальной гордости. 34 аншлага из 34 возможных - это абсолютный рекорд доверия и подтверждение того, что нам удалось создать продукт, который работает для страны и для людей".
Лучшая посещаемость в КХЛ за регулярный сезон - именно у минского "Динамо". Команда старается восхитить фанатов тематическими матчами. Так маркетинговая команда "бело-синих" готовит шоу к первому поединку 1/8 финала Кубка Гагарина.
Стартовое вбрасывание в "динамовском" дерби состоится в 19:30. "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из "Минск-Арены" уже в 19:10 и покажет яркие кадры церемонии открытия раунда плей-офф. Отметим, серия продлится до четырех побед одной из команд.