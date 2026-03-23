Минское "Динамо" готовится к грядущей серии плей-офф против московских одноклубников

Любителям хоккея приготовиться. Минское "Динамо" уже завтра отправляется в юбилейный - 10-й - поход за Кубком Гагарина.

Соперником "зубров" по первому раунду плей-офф стало "Динамо" московское. Оппонент провел худший регулярный чемпионат за семь лет, заняв седьмое место на Западе. А "бело-синие", наоборот, добились лучшего результата за 18 лет выступления в КХЛ по итогам "гладкого" первенства и впервые в истории заняли 2-е место в своей конференции. Кроме командных достижений, белорусы 13 раз признавались игроками дня; четырежды - лучшими хоккеистами недели либо месяца в своих амплуа; дважды попадали в символические сборные месяца и пять раз в различные рейтинги чемпионата.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Успех стал возможен благодаря какой-то уникальной синергии государственной поддержки на самом высоком уровне и, конечно, самоотдаче игроков и искренней любви наших болельщиков. "Динамо" сегодня, наверное, в полной мере выполняет задачу, которую когда-то нам поставил глава государства. Быть не просто спортивным проектом, а поводом для национальной гордости. 34 аншлага из 34 возможных - это абсолютный рекорд доверия и подтверждение того, что нам удалось создать продукт, который работает для страны и для людей".

Лучшая посещаемость в КХЛ за регулярный сезон - именно у минского "Динамо". Команда старается восхитить фанатов тематическими матчами. Так маркетинговая команда "бело-синих" готовит шоу к первому поединку 1/8 финала Кубка Гагарина.