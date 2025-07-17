Минское "Динамо" подписало контракт с канадским защитником Таем Смитом

Соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон. Минувший сезон Смит начинал в Национальной хоккейной лиге в составе "Каролины", за которую провел 8 матчей и набрал два балла. Далее Тай перебрался в "Чикаго Вулвз" из АХЛ, где сыграл 38 поединков и заработал 29 (5+24) очков при показателе полезности "+4".

Всего в НХЛ на счету 25-летнего защитника 131 поединок и 49 (9+40) результативных баллов. В Американской хоккейной лиге в активе Смита 140 игр и 96 (21+75) очков. В 2018 году Тай был выбран "Нью-Джерси" в первом раунде драфта НХЛ под общим 17-м номером, а в 2020 году вместе с молодежной сборной Канады Смит стал чемпионом мира-U20.