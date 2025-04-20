Минское "Динамо" проиграло "Трактору" со счетом 1:3, тем самым закрывая для себя Кубок Гагарина

"Динамо-Минск" при счете 1:3 в противостоянии до 4 побед во втором раунде Кубка Гагарина переехало на лед "Трактора".

20 апреля в Челябинске "бело-синим" нужно было исключительно побеждать. Итоговые цифры на табло в поединке - 1:3 не в пользу белорусской команды.

В составе "Трактора" отличились Виталий Кравцов (дважды) и Арсений Коромыслов. Гол престижа принадлежит Илье Усову.