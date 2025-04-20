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Минское "Динамо" проиграло "Трактору" со счетом 1:3, тем самым закрывая для себя Кубок Гагарина
"Динамо-Минск" при счете 1:3 в противостоянии до 4 побед во втором раунде Кубка Гагарина переехало на лед "Трактора".
20 апреля в Челябинске "бело-синим" нужно было исключительно побеждать. Итоговые цифры на табло в поединке - 1:3 не в пользу белорусской команды.
В составе "Трактора" отличились Виталий Кравцов (дважды) и Арсений Коромыслов. Гол престижа принадлежит Илье Усову.
Не будем забывать, что белорусским "зубрам" противостоял один из фаворитов всего чемпионата.