Минское "Динамо" впервые в истории вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

К этому шли без малого 17 лет. Когда-то, в 2008 году, минское "Динамо" присоединилось к КХЛ - лучшей хоккейной лиге по эту сторону океана.

В истории команды бывало разное. Мы расстраивались, когда "зубры" не попадали в плей-офф Кубка Гагарина. Бывало, что приходилось считать каждый балл, чтобы гарантировать себе ТОП-8 на Западе. Но сейчас мы наблюдаем историю белорусского клубного хоккея. "Бело-синие" сегодня выиграли у ЦСКА со счетом 6:2 в шестом матче в первом раунде плей-офф КХЛ. "Динамо" вышло в 1/4 Кубка Гагарина.

Среди наших коллег многие просто сорвали голос, болея за "Динамо". Про ажиотаж перед матчами у "Минск-Арены" мы говорили уже не раз. Страна буквально живет хоккеем.

Минское "Динамо" вышло во второй раунд плей-офф

С каждым матчем минского "Динамо" и московского ЦСКА в серии в 1/8 финала Кубка Гагарина соперничество становились все более прохладными – как на льду.

Столица России "зубров" тоже встретила холодно. Грядущей ночью, например, в Москве, будет снег и минус три. Не было весеннего настроения на "ЦСКА-Арене", ведь юбилейный, 1200-й, поединок в КХЛ грозил стать для "армейцев" заключительным в текущем сезоне.

Белорусские поклонники вида спорта в этом сезоне прогремели на всю Континентальную хоккейную лигу. В Минске всегда хорошо болели, но нынешний соревновательный год особенный. Фанатов "Динамо" отмечали и эксперты, и журналисты, которые ведут чемпионат.

Итого на всех выездных матчах противостояния нашу дружину сопровождало минимум по 300 человек.

Счет в 6-м матче серии был открыт в середине стартового периода. Отличился "динамовец" Николас Мелош. Но хозяева до первого перерыва сумели восстановиться паритет. А дальше случилась голевая феерия "зубров". Егор Бориков дважды, Джош Брук и Виталий Пинчук и Александр Волков использовали свои моменты – 6:2 в матче и 4:2 в серии. "Динамо" вышло во второй раунд Кубка Гагарина впервые в своей истории!

Такого сезона в КХЛ у минского "Динамо" прежде не было. Отличный гладкий чемпионат со множеством командных рекордов и личных достижений. Данный результат стал для "столичных" лучшим за все 17 лет пребывания в Лиге.

Что же будет дальше?! "Зубров" ожидает второй раунд плей-офф КХЛ. В текущем сезоне он перекрестный. Это значит, что представители Западной конференции встретятся с Восточной. Соперник "минчан" еще не определен. Но это может быть или челябинский "Трактор", или уфимский "Салават Юлаев".