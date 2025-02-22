Минское "Динамо" впервые выиграло Суперкубок Беларуси по футболу

Поединок двух лучших команд прошлого сезона проходил хоть и не в самых комфортных условиях, но получился очень интересным. Обе команды не собирались отсиживаться в обороне и стремились как можно быстрее выйти вперед. В середине первой половины встречи обе команды имели великолепные шансы открыть счет. Сначала нападающий минчан Иван Бахар вышел к воротам, его удар блокировали соперники. Тут же камерунский форвард "Немана" Леонард Гвет "обокрал" в штрафной площади капитана динамовцев Романа Бегунова, но с убойной позиции пробил мимо цели. И все же счет открыли минчане - на 41-й минуте встречи после быстрой фланговой атаки точный удар нанес Евгений Шевченко. После перерыва чемпионы продолжали доминировать и уже через 10 минут снова после атаки с левого фланга Роман Бегунов удвоил их превосходство. Получив преимущество в два мяча, подопечные Вадима Скрипченко не собирались отдавать инициативу, уверенно контролировали ход встречи и не позволили команде Игоря Ковалевича забить хотя бы один мяч. Совсем скоро у футболистов "Немана" будет возможность взять реванш за сегодняшнее поражение - 1 марта они встретятся со столичными динамовцами в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси.