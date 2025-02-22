3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Минское "Динамо" впервые выиграло Суперкубок Беларуси по футболу
Футболисты минского "Динамо" впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, пишет БЕЛТА.
Сегодня на поле ФК "Минск" чемпионы страны победили обладателей Кубка футболистов гродненского "Немана" со счетом 2:0.
Поединок двух лучших команд прошлого сезона проходил хоть и не в самых комфортных условиях, но получился очень интересным. Обе команды не собирались отсиживаться в обороне и стремились как можно быстрее выйти вперед. В середине первой половины встречи обе команды имели великолепные шансы открыть счет. Сначала нападающий минчан Иван Бахар вышел к воротам, его удар блокировали соперники. Тут же камерунский форвард "Немана" Леонард Гвет "обокрал" в штрафной площади капитана динамовцев Романа Бегунова, но с убойной позиции пробил мимо цели. И все же счет открыли минчане - на 41-й минуте встречи после быстрой фланговой атаки точный удар нанес Евгений Шевченко. После перерыва чемпионы продолжали доминировать и уже через 10 минут снова после атаки с левого фланга Роман Бегунов удвоил их превосходство. Получив преимущество в два мяча, подопечные Вадима Скрипченко не собирались отдавать инициативу, уверенно контролировали ход встречи и не позволили команде Игоря Ковалевича забить хотя бы один мяч. Совсем скоро у футболистов "Немана" будет возможность взять реванш за сегодняшнее поражение - 1 марта они встретятся со столичными динамовцами в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси.
Минское "Динамо" со второй попытки выиграло Суперкубок - год назад в Солигорске чемпионы уступили трофей футболистам жодинского "Торпедо-БелАЗа" в серии послематчевых пенальти.
Розыгрыш Суперкубка Беларуси проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского "Динамо", две - у солигорского "Шахтера", по одному разу трофей выигрывали футболисты "Гомеля", "Торпедо-БелАЗа" и минского "Динамо".