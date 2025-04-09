Минское "Динамо" vs "Трактор" в 1/4 финала Кубка Гагарина - первая битва за мечту не за "зубрами"

Удивительная серия для белорусского клубного хоккея и еще масса других эпитетов, которые характеризуют противостояние минского "Динамо" и челябинского "Трактора" в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Первая битва за мечту, к сожалению, не за "зубрами", но отрадно заметить, что дружина Дмитрия Квартального действовала целостно и сплоченно.

Наши ребята боролись, но, как сказал главком, в последнюю минуту фортуна отвернулась от столичных. Верим, что наши парни сделают выводы и станут сильнее, и удача, которая, как мы знаем, любит сильных, обязательно улыбнется уже в грядущий понедельник. Атмосферный репортаж из Челябинска.

В феврале 2008 года был поднят вопрос о том, как назвать главный трофей нового турнира - КХЛ. Герой Советского Союза не был профессиональным хоккеистом. Но Юрий Алексеевич олицетворял и олицетворяет высшие достижения. И как же примечательно, что первый розыгрыш Кубка Гагарина завершился как раз в День космонавтики. И как же символично, что именно сегодня, 12 апреля, минское "Динамо" начало борьбу в 1/4 финала в историческом для себя сезоне.

Главный тренер "зубров" Дмитрий Квартальнов не раз отмечал, что его клуб способен на многое. Ведь команда по составу и мастерству подобралась замечательная.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe83a6f-3781-4b97-8c56-1f5c3ffab401/conversions/5dd40b4c-667b-4400-9c27-b151c69c65ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe83a6f-3781-4b97-8c56-1f5c3ffab401/conversions/5dd40b4c-667b-4400-9c27-b151c69c65ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe83a6f-3781-4b97-8c56-1f5c3ffab401/conversions/5dd40b4c-667b-4400-9c27-b151c69c65ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe83a6f-3781-4b97-8c56-1f5c3ffab401/conversions/5dd40b4c-667b-4400-9c27-b151c69c65ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом году плей-офф в КХЛ перекрестный. Никогда прежде в 1/4 финала не было пересечения коллективов с Запада и Востока. Хоккейная судьба решила, что сражаться "Динамо" с "Трактором". Статистически это неплохо. Ведь за все время выступления в Лиге клубы провели 34 игры и по победам было равенство. Эксперты сходились во мнении, что нас ожидает хорошая серия.

Букмекеры отдавали небольшое предпочтение хозяевам льда в первой встрече. Безусловно, начинать дома всегда проще. Арена "Трактор" вмещает 7 с половиной тысяч зрителей. В комплексе всегда аншлаг. Именно эта площадка лучшая среди всех стадионов КХЛ по итогам всего чемпионата по проценту заполняемости - 99,9.

Не сказать, что перед стартовым вбрасыванием на стадионе случилось красочное шоу. Но яркий эпизод все же имелся. Рядом с трибунами установили купель для избранных.

"Бело-синие" не остались без своих поклонников на выезде. Целый автобус болельщиков отправился из Минска в Челябинск два с половиной дня назад. В первом периоде трансляция выхватывала кадры пустующего фан-сектора гостей. Все потому что в дороге с нашими случился коллапс. Автобус встрял в пробку в районе Златоуста и провел в заторе почти четыре часа.

Но как только наши оказались на трибунах под занавес стартовой трети, они показали силу голосовых связок.

Первая встреча противостояния до четырех побед получилась упорной и напряженной. Ее исход был определен в третьем периоде. "Динамовцы" забросили дважды, а "медведи" отличились четырежды. "Трактор" сильнее - 4:2.