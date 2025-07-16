Теперь все спортсмены знают, за что будут бороться - МОК представил медали зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии.

Торжественная презентация наград состоялась в Венеции.

В последнее время организаторы летних и зимних Игр максимально заботятся об экологии. Соревнования в Италии не станут исключением, поэтому медали будут изготовлены из переработанных металлов. Их выплавят в индукционных печах, которые будут работать исключительно на возобновляемых источниках энергии.