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МОК призывает допустить белорусских и российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года
Международный олимпийский комитет (МОК) призывает международные федерации допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях для возможности квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает ТАСС и шведский телеканал SVT.
По информации источника, в МОК считают, что летняя Олимпиада 2024 года в Париже, в которой приняли участие в нейтральном статусе 15 россиян, стала успешной. Подобную схему собираются использовать и на зимних Олимпийских играх 2026 года, но для этого федерации должны дать российским и белорусским спортсменам возможность пройти квалификацию.
"Существует мнение, что было бы неплохо применить аналогичную схему в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Однако ситуация на сегодняшний день такова, что членство России и Белоруссии приостановлено, поэтому данный вопрос мы не обсуждаем", - отметил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля.