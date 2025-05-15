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Молодежная сборная Беларуси по хоккею проиграла России-U18 на старте Кубка Будущего
Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала выступления на традиционном международном турнире Кубок Будущего в Новосибирске, сообщает БЕЛТА.
Участие в турнире принимают молодежные (U20) сборные Беларуси и России, юниорская (U18) команда России, а также сборная Студенческой хоккейной лиги РФ. В первом матче в Новосибирске подопечные Андрея Михалева встречались с российскими юниорами. На 12-й минуте поединка хозяева получили штраф за нарушение численного состава, и всего через 30 секунд большинство реализовал Евгений Авраменко.
На перерыв соперники отправились при счете 1:1 - россияне успели поразить ворота Евгения Прохорова незадолго до окончания трети. В начале второго периода Никита Павлов вновь вывел белорусов вперед, но в лидерах гости пробыли недолго. Равный счет сохранялся почти до конца заключительного отрезка, но за полторы минуты до финальной сирены команда России-U18 все же вырвала победу - 3:2.
Поединок первого тура между российской молодежкой и сборной СХЛ стартует сегодня в 15:30 по минскому времени. Завтра наши парни сыграют с представителями Студенческой хоккейной лиги (11:30), 18 мая сразятся со сверстниками из России-U20. На прошлогоднем Кубке Будущего в Новосибирске молодежная команда нашей страны стала третьей, а на домашнем турнире в феврале текущего года Беларусь-U20 заняла первое место.