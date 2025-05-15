Молодежная сборная Беларуси по хоккею проиграла России-U18 на старте Кубка Будущего

Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала выступления на традиционном международном турнире Кубок Будущего в Новосибирске, сообщает БЕЛТА.

Участие в турнире принимают молодежные (U20) сборные Беларуси и России, юниорская (U18) команда России, а также сборная Студенческой хоккейной лиги РФ. В первом матче в Новосибирске подопечные Андрея Михалева встречались с российскими юниорами. На 12-й минуте поединка хозяева получили штраф за нарушение численного состава, и всего через 30 секунд большинство реализовал Евгений Авраменко.

На перерыв соперники отправились при счете 1:1 - россияне успели поразить ворота Евгения Прохорова незадолго до окончания трети. В начале второго периода Никита Павлов вновь вывел белорусов вперед, но в лидерах гости пробыли недолго. Равный счет сохранялся почти до конца заключительного отрезка, но за полторы минуты до финальной сирены команда России-U18 все же вырвала победу - 3:2.