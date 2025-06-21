Мотокросс и картинг: фестиваль экстремальных видов спорта проходит в Ушачах

Проверить себя на стойкость и смелость можно на "Экстрим Прорыве" в Ушачах. Фестиваль экстремальных видов спорта собрал в одном месте самых смелых жителей Витебщины и не только. Эндуро, квадроциклы, мотокросс - и это только малая часть экстремального квеста.

"Экстрим Прорыв" проходит в Ушачах далеко не первый раз. В 2025 году он собрал гораздо больше людей. "Сейчас это уже пятый, традиционный фестиваль экстремальных видов спорта. Отзывы приходят самые разнообразные, но все отличные. К нам приезжают порядка 500 спортсменов. Приезжают к нам с автодомами, с палатками, целыми семьями", - рассказал председатель Ушачского райисполкома Сергей Садовский.