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Заключительные гонки состоялись на ЧБ по по лыжероллерам и кроссу
В Раубичах завершился Открытый чемпионат Республики Беларусь по лыжероллерам и кроссу.
На протяжении четырех дней в Раубичах соревновались самые быстрые лыжники из Беларуси и России. В турнире приняли участие более 60 спортсменов.
В программе Открытого чемпионата страны по лыжероллерам - спринт, масс-старт и кросс. Сегодня - заключительный день турнира.
Например, Евгений Устюгов - олимпийский чемпион. Поэтому уровень и конкуренция на турнире была достаточно высокой.
Анна Мачехина, победительница Открытого чемпионата Беларуси по лыжероллерам и кроссу: "На самом деле в этом году было очень тяжело. Соперницы все сильные. Особенно Лиза Пинчук, которая была вторая. Она создавала мне конкуренцию практически весь круг. Меня вели и говорили, что я выигрывала 3 секунды. Вот так и на финише получилось".
Александр Дорохович, председатель Белорусской федерации лыжных гонок: "Поддержка государства колоссальная. Могу сказать, что такой поддержке вида спорта, как в Республике Беларусь, многие могут позавидовать. Сегодня спортсмен получает все необходимое. Никаких проблем у сбора, экипировка. Какие бы трудности ни возникали, спортсмены от этого ни в коем случае не страдают".
Сегодня сильнейших определяли в кроссе. У женщин победила Анна Мачехина, представляющая Могилевскую область, у мужчин - Алексей Шемякин из России.
Открытый чемпионат страны - это один из этапов подготовки к предстоящему зимнему сезону, который стартует уже 22 октября в Якутии.
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