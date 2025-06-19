На Кубке сильнейших спортсменов в Заславле встречают второй день

На Кубке сильнейших спортсменов в Заславле начались заезды на дистанциях, которые входят в программу летней Олимпиады.

19 июня розыгрыша медалей нет, только предварительные и полуфинальные регаты. Они закончились без сенсаций.

Лидеры сборной подтвердили свой класс и уже готовятся к битвам за пьедестал почета в пятницу, 20 июня, и в выходные. Конкуренцию белорусам составляют атлеты из России, Казахстана, Узбекистана и Китая. Данные состязания являются одними из основных в сезоне. Примечательно, что сегодня, 19 июня, в Чехии стартовал чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Дмитрий Натынчик, Ольга Худенко, победители Кубка сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ:

"В этих числах будет проходить чемпионат Европы, посмотрите, сколько заявлено спортсменов там, а сколько у нас - там в 3 раза меньше. У нас полные заезды, дальше программа будет только шире. По уровню проведения мы также можем поспорить, что фору им задаем".