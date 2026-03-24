Минские динамовцы обыграли московских одноклубников на старте плей-офф КХЛ

На "Минск-Арене" столичное "Динамо" играет против московских одноклубников в плей-офф Кубка Гагарина.

В 6-й раз подряд и 10-й в истории "бело-синие" вышли в нокаут-раунд КХЛ. Счет 3:0 в пользу "зубров". Кажется, что сейчас белорусская дружина готова переписать историю.

Что происходит на матче, можно увидеть в видео.

Традиционно офис "бело-синих" побеждает на различных специализированных премиях организацией тематических матчей и всем, что происходит на нашем стадионе около хоккея. К слову, нынешний поединок посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета. И шоу к первой встрече в плей-офф КХЛ будет потрясающим. Специалисты по маркетингу не подвели. Ребята действительно зарядили наше "Динамо" на нокаут-раунд.

Хоккеисты минского "Динамо" одержали первую победу в серии против московских динамовцев в четвертьфинале Западной конференции КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Матч был посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета, символическое вбрасывание провел глава НОК Виктор Лукашенко.

В состав "Динамо" после повреждения вернулся Вадим Мороз. В стартовой трети минчане имели заметный перевес по броскам в створ, но 20-минутку команды закончили со счетом 0:0. Превратить игровое преимущество в голы "зубры" смогли уже после перерыва, автором первой шайбы столичного клуба в плей-офф стал Егор Бориков. Заключительную треть хозяева начали в формате "5 на 3", большинство реализовал Даррен Диц.