"На мяч бросались, как на амбразуру". Успех Барбашинского вдохновил не одно поколение гандболистов

Он родился в Советском Союзе, стал олимпийским чемпионом с объединенной командой СНГ, но всю свою жизнь в первую очередь прославлял родные Ошмяны и Беларусь.

4 мая именитый гандболист Андрей Барбашинский празднует 55-летие.



Его история успеха вдохновила не одно поколение спортсменов. Андрею Барбашинскому посчастливилось быть воспитанником самого Спартака Мироновича, играть за легендарный СКА и стать самым молодым олимпийским чемпионом-игровиком.