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"На мяч бросались, как на амбразуру". Успех Барбашинского вдохновил не одно поколение гандболистов
Он родился в Советском Союзе, стал олимпийским чемпионом с объединенной командой СНГ, но всю свою жизнь в первую очередь прославлял родные Ошмяны и Беларусь.
4 мая именитый гандболист Андрей Барбашинский празднует 55-летие.
Его история успеха вдохновила не одно поколение спортсменов. Андрею Барбашинскому посчастливилось быть воспитанником самого Спартака Мироновича, играть за легендарный СКА и стать самым молодым олимпийским чемпионом-игровиком.
Сегодня Андрей Барбашинский продолжает воспитывать молодежь уже в качестве директора Республиканского училища олимпийского резерва. Чемпион никогда не забывает, откуда он родом, и каждый год на своей малой родине проводит юношеский турнир.