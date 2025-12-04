"На тебя мама смотрит" - Динара Смольская выиграла спринт на этапе в Ханты-Мансийске

4 декабря мастерством белорусских атлетов восхищались на одной из главных биатлонных арен в мире.

Все внимание к старту зимнего сезона Кубка Содружества, где в невероятно самоотверженной борьбе удалось завоевать золото в спринте и две бронзы! Ханты-Мансийск - уникальное место на биатлоннной карте мира, которое вдохновляет своей историей.

Остро драматические биатлонные развязки становятся национальным достоянием всего белорусского спорта.

Динара Смольская и Анна Сола великолепно отработали гонку, и тут к финишу мчится устремленная к победе россиянка Ирина Казакевич. Только она может нарушить спокойствие белорусок на вершине подиума. Секунды тают, все во внимании - и в это мгновение Казакевич уступает полсекунды нашей чемпионке.

Уже потом удивление, следом чувство радости от очередной победы в этом сезоне. Темп белорусских прим очень высокий.

Динара Смольская, победительница спринта второго этапа Кубка Содружества по биатлону 2025/2026

Динара Смольская, победительница спринта второго этапа Кубка Содружества по биатлону 2025/2026:

"Родители сюда ночью прилетели. Я вставала на стойку, и в голове у меня было: на тебя мама сейчас смотрит, очень близко стоит. Поэтому где-то внутри сама себе такую мотивацию создала, что было ради чего сегодня бороться".

За мужскую команду честь белорусского биатлона отстаивал Антон Смольский. Бронза, которую ему принес самоотверженный заключительный круг.

Антон Смольский, бронзовый призер спринта второго этапа Кубка Содружества по биатлону 2025/2026:

"В последнем круге уже совершенно не было энергии, все было на нуле и, финишировав, долго приходил в себя".

Большой день, но Ханты-Мансийск уникален на карте мирового биатлона.

знак мамонта

Мамонты кажутся здесь повсюду, а археопарк - это венец восхищения тем животным, которое жило здесь много-много веков тому назад. Одному из экспонатов 4 тыс. лет. Его предок исчез с нашей планеты, только представьте, 800 тыс. лет назад. И всего на планете подобных скелетов нашли всего лишь 7 экземпляров".

Все сердце местного края, то есть Югры, можно наблюдать в Музее природы и человека. Здесь можно окунуться в быт древнего народа этих мест со своей самобытной культурой, обычаями и мифологией. Ведь вокруг народностей Ханты и Мансы существует совершенно особенный ореол.

Евгения Костерина, экскурсовод Музея природы и человека (Россия)

Евгения Костерина, экскурсовод Музея природы и человека (Россия):

"У каждой религии есть свое поверье, миф, как образовалась наша планета, как она выглядит - на китах, черепахах, слонах. В представлении народов Ханты и Манси мы с вами живем на большом семиухом котле. Если посчитать эти уши, их здесь ровно семь. Это как будто бы сыновья Ну́ми-То́рума - верховного бога, который на своих плечах держит нашу большую, как ханты шутя еще говорят, шерстистую, то есть теплую землю".

Здесь во многом похожи на нас, ведь ценят свою богатейшую историю, где, кстати, нефть стала образующим элементом активного развития региона в 60-е. Белорусы, к слову, к этому приложили свою руку.