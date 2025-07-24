В турнире "Хрустальная роза" в Минске примут участие более 400 гимнасток из 15 стран

Более 400 граций из 15 стран будут участвовать в международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная роза", сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.

Соревнования во Дворце художественной гимнастики пройдут с 25 по 27 июля и соберут граций из Беларуси, России, Китая, Германии, Люксембурга, Казахстана, Марокко, Филиппин, Азербайджана, Кыргызстана, Сирии, ОАЭ, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана.

В зачете сениорок выступят лидеры белорусской национальной команды Алина Горносько и Анастасия Салос, а также призеры крупных международных стартов Дарья Веренич, Дарья Грохотова, Алина Речкина, Анна Каменщикова, Дарья Ткачева, Анна Кондрашина, Анастасия Трофимова и Ника Костина. Кроме того, медали турнира разыграют юниорки и преюниорки.

25 и 26 июля соревновательная программа стартует в 09:00 и продлится до позднего вечера, в эти дни участницы определят финалисток в четырех упражнениях и выявят лучших в многоборье. Церемония открытия начнется 25 июля в 15:00. В заключительный день, 27 июля, состоятся финалы в отдельных видах.