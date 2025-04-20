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Наши в НХЛ, 1/4 Кубка Гагарина, борьба за Кубок Президента - белорусский хоккей набирает обороты
В режиме нон-стоп мы проживаем и все хоккейные события, которые этой весной буквально захватили каждого белоруса - горячая борьба за Кубок Президента, исторически рекордный поход минского "Динамо" в Кубке Гагарина. Вся страна действительно сопереживает белорусским игрокам и внимательно следит за их успехами. Вопрос лишнего билета вызвал небывалый ажиотаж.
Особенно приятно, что выступление "Динамо" в КХЛ не ослабило зрительский интерес к белорусскому чемпионату. Почти все матчи плей-офф собирают аншлаги. "Витебск" впервые вышел в финал Кубка Президента, а играет против 10-кратных чемпионов Минска - "Юности". Уже 21 апреля "Юность-Минск" или "Витебск" по итогам 7-го матча поднимет заветный трофей.
В преддверии старта Кубка Стэнли дебютировал за "Ванкувер" белорусский вратарь Никита Толопило, и Беларусь побила еще один рекорд по количеству своих игроков в одном сезоне НХЛ.
Все начинается с раздевалки совершенно на каждой ледовой арене родного города. Для примера берем "Витебск". Первая тренировка - момент, когда рождается внутри мечта. Хоккеист Алексей Протас начинал с малого и спустя пару лет стал подносить снаряды Александру Овечкину и вести того к рекорду.
Алексей Протас в текущем сезоне установил ряд отличных и национальных рекордов и прямо сейчас готовится к борьбе за Кубок Стэнли, если не помешает травма.
Несколько дней назад установлена новая планка - 7 белорусов сыграли в сезоне НХЛ. Вратарь Никита Толопило вышел в воротах "Ванкувера" и победил.Вратарь Никита Толопило вышел в воротах "Ванкувера" и победил.
Первым белорусским вратарем был Алексей Колосов в "Филадельфии", который в детстве нарисовал фломастерами эмблему своего будущего клуба. В школе "Динамо Джуниверс" уже тогда понимали, что растет большой человек.
"Наш воспитанник достойно представляет на большом уровне белорусский хоккей", - отмечает первый тренер хоккеиста Андрей Таболин.
Шайбы за "Калгари" забрасывал и минчанин Егор Шарангович, цементировал оборону этой же команды могилевчанин Илья Соловьев. В Питтсбурге вместе с Малкиным и Кросби играет Владислав Колячонок, второй номер драфта - жлобинчанин Артем Левшунов, которому лишь 19 лет, с ходу вписался в состав "Чикаго Блэкхокс".
20 апреля минское "Динамо" в Челябинске продолжило битву за Кубок Гагарина, но самое главное в этой исторической четвертой финальной серии - это то, что происходит на трибунах белорусской "Минск-Арены".
20 апреля минское "Динамо" завершило выступление в Кубке Гагарина, уступив "Трактору" со счетом 1:3. Но весь путь белорусов, особенно на домашней арене, был очень красивым. Перед игрой, которая подарила зрителям фантастические эмоции, на лед спустился Зубрик в скафандре космонавта. Все было неслучайно, ведь исторический путь белорусы начинали 12 апреля.
В течение сезона в Кубке Гагарина ажиотаж набирал обороты, как и игра нашей команды шла только вперед. Космические 8:0 останутся навсегда в истории КХЛ. В Челябинске спустя несколько дней несколько дней серия завершилась, но это был классный сезон, то в какую команду сколотил игроков "Динамо" Дмитрий Квартальнов, достойно уважения.
"Это большой шаг вперед со всех сторон", - отметил капитан команды Андрей Стась.