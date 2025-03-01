Настроение хорошее, трасса отличная - "Минская лыжня" объединила любителей биатлона

Весело и задорно провели эту субботу любители здорового образа жизни, которые приехали в "Раубичи", чтобы стать частью традиционного праздника спорта. "Минская лыжня" в очередной раз объединила тех, кто неравнодушен к зимним активностям, а также сам не прочь побороться за награды состязаний.

Кто хорошо работает, тот хорошо и ест. Есть такая добрая традиция у белорусов: в Масленую неделю обязательно проводить праздник "Минскую лыжню". И, кстати, этому событию без малого уже 39 лет. Поэтому, конечно же, наша съемочная группа уже отработала на всех гонках. И сейчас настало время отправиться на фуд-корт, поскольку здесь организаторы подготовили все для болельщиков.

Было подготовлено и выступление народных артистов, различных скоморохов. Были зоны, где могли чем-то занять себя дети. Прекрасное настроение царило в "Раубичах". "Активно посещаем такие мероприятия. Нам нравится, - поделился впечатлениями мужчина с ребенком.

"Все хорошо, очень нравится, весело, красиво очень", - сказала девушка.

"По зрителям видно, что они веселые, отличная атмосфера", - считает другая.

"Минская лыжня" в этом сезоне прошла в двух разных форматах. Первая - это непосредственно классические биатлонные эстафеты: два парня, две девушки.

Две стрельбы у каждого участника из положения лежа. Ну а затем гонки были в классической лыжной эстафете. То же самое, только без захода на стрельбище.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Доволен погодой, атмосферой. Каждый год участвую. Великолепная атмосфера, великолепный подъем сил! Когда идешь по тоннелю на старт и слышишь, как стучат барабаны, как кричат зрители, песни - это прямо настоящий праздник! Гладиатором себя чувствуешь", - сказал участник гонки".

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Всего вышли на старт порядка 90 команд и более 700 участников. А это значит, что за последние годы это одно из самых массовых событий, которые помнит "Минская лыжня".

"Мы как любители, для нас это, конечно, очень тяжело", - говорят участницы лыжни.

"Все отлично, настроение хорошее, трасса тоже отличная", - радостно говорит пожилой мужчина.

"Подъемчик сработал, ну а дальше лыжи уже сами несли, как говорится, в удовольствие", - рассказал мужчина в возрасте.