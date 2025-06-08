Национальный футбольный стадион - прекрасный подарок от китайских друзей

У Беларуси новый Национальный футбольный стадион. Это прекрасный подарок от китайских друзей. Кто посетил спортивный объект - уже оценил его масштаб и комфорт, кто не успел - мог определить его уровень по красочной телевизионной картинке. Ждем новых и ярких побед от белорусской сборной, благо техническая сторона выполнена согласно мировым стандартам.

Беларусь по праву занимает достойное место в мировой спортивной семье. В нашей стране функционирует свыше 23 тыс. сооружений, где могут заниматься физической культурой и улучшать свое здоровье как профессионалы, так и любители. Одной из жемчужин считается олимпийский стадион "Динамо". Его делили между собой легкоатлеты и футболисты.

Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

"Мы не мешали друг другу. Не так много соревнований, чтобы делить, поэтому проблем не было никаких. Сегодня на открытии Национального футбольного стадиона много зрителей. Хороший подарок для города и для страны в целом".

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Не хватало в Синеокой большого чисто футбольного стадиона, где беговая легкоатлетическая дорожка не будет прерывать связь игроков с фанатами. После тест-драйва нового объекта футболисты поделились впечатлениями.

Арсений Скопец, вратарь молодежной сборной Беларуси по футболу:

"Если честно, тут чувствуется дух футбола, чувствуется атмосфера, что болельщики совсем рядом".

Артем Шуманский, нападающий молодежной сборной Беларуси по футболу:

"Безусловно, есть близость. Даже когда ты идешь кидать аут, за мячом, ты можешь чуть ли не пощупать каждого болельщика, который пришел. Поэтому шикарный стадион".

Руслан Мялковский, нападающий молодежной сборной Беларуси по футболу:

"Было очень приятно видеть столько болельщиков здесь. Это такой ажиотаж, это уникальное событие для меня, для команды и для всей нашей страны. Я считаю, что иметь такой стадион - это просто пушка!"

Национальный футбольный стадион появился в Минске на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Проектирование и строительство велось под ключ подрядчиками из КНР. К слову, это далеко не первый раз, когда две страны сотрудничают в сфере спорта. Например, в гандбольном чемпионате Беларуси выступает клуб "Аист Китая", где на высокий уровень игроков выводят наши специалисты. Или, например, сейчас в Поднебесной сборную по гребле на байдарках и каноэ тренирует титулованный Роман Петрушенко.

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Благодаря взаимовыгодному партнерству двух держав вначале был открыт бассейн международного класса, а теперь и Национальный футбольный стадион. Оба объекта - это подарок белорусскому народу от Китая в знак дружбы и признательности.

"Символический ключ от спортивного объекта передается Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Глава государства передает ключ нашим спортсменам", - объявил ведущий на открытии Национального футбольного стадиона.

Андрей Василевич, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола:

"Пока, кроме мурашек на коже, ничего не чувствую. Мы официально станем владельцами этого стадиона. Я имею в виду наши национальные сборные, наши молодежные сборные, женские сборные зашли в свой новый дом. И я надеюсь, что здесь мы сможем дарить только самые положительные эмоции нашим болельщикам".

Дом действительно получился на загляденье. Отныне Национальный футбольный стадион - самый большой спортивный объект в стране. Свыше 33 тыс. посадочных мест. Для уюта и комфорта зрителей здесь предусмотрено все. Есть VIP-ложи, места для работы СМИ, вместительный пресс-центр, тренажерный зал, раздевалки, детский центр, помещения для коммерческого использования, подземная и наземная парковка и многое другое. А будущем здесь появится и музей футбола.

Изюминкой этого стадиона стал гибридный газон, которого прежде в Беларуси не бывало. Что это значит? Это такой метод покрытия, где приблизительно 90-95 % натуральная трава, а все остальное - это метод прошивки. Благодаря этому всему объект можно будет чаще нагружать, больше проводить игр, а весь газон будет быстрее восстанавливаться.

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Арена соответствует четвертой категории УЕФА, которая позволяет проводить матчи квалификаций чемпионатов мира и Европы, Лиги наций, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, а также Суперкубка УЕФА.

Александр Бут-Гусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо", поделился своими впечатлениями от нового спортивного объекта: "Тут чисто футбол, и все сделано для того, чтобы спортсмены показывали хорошие результаты. Это соревновательная арена. С позиции паркинга и функциональности с общепитом все сделано под событийные мероприятия. Здесь есть система подогрева, система принудительного водоотведения, принудительная вентиляция".

Национальный футбольный стадион не просто спортивный объект, а символ роста для нашей игры номер один. И, безусловно, комплекс должен придать импульс в развитии вида спорта. Об этом говорили мастодонты футбола.

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На таких великолепных стадионах и футбол всегда смотрится совершенно по-другому. Матч молодежных сборных Беларуси и Китая, которым выпала честь сыграть на объекте первыми, ожидался с невероятным интересом. А зрители под завязку заполнили трибуны и охотно делились впечатлениями.