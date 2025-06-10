Национальный футбольный стадион примет международный матч Беларуси и России

Все дороги спортивных болельщиков ведут в Национальный футбольный стадион. Менее чем через час здесь прозвучит стартовый свисток матча Беларусь - Россия.

Около 28 тыс. билетов проданы, поэтому зрителей будет количество, близкое к аншлагу.

"Мы поддерживаем свою сборную", - рассказывают белорусские болельщики.

"Очень красивый стадион. Вы знаете, мы были на многих российских стадионах. Но по комфорту ваш даже и превосходит их. Здесь с любого места отличный обзор", - комментируют российские болельщики.

Едут на матч люди не только из Минска, но и, например, ребята из Бобруйска.

Георгий Дорбуашвили, футбольный коллекционер:

"Это душа, а душа не продается. Поэтому выставка специально приехала из Бреста, с федерацией все согласована, они с удовольствием приняли предложение. Люди очень интересуются, так как это наша история. У каждого шарфика и футболки есть своя история. Для меня самое ценное - именно альбомы, которые собственноручно делаю".

Трибуны уже заполняются. Присутствует очень много зрителей.

Впереди ждет большой футбольный праздник. А пока давайте соберемся и поболеем за родную сборную Республики Беларусь.