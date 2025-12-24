Национальный олимпийский комитет Беларуси подводит итоги 2025 года

В Falcon Club Arena подведут итоги спортивного 2025 года. Яркая, потрясающая атмосфера - торжественная церемония стартовала. Здесь будут названы победители в пяти номинациях. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук считает, что год 2025 получился хорошим, на мероприятии, конечно же, по достоинству будет оценен труд всех спортсменов.

"Я хотел бы сегодня особые слова благодарности сказать в адрес коллектива Национального олимпийского комитета, потому что это мероприятие, проходящее второй год, дает импульс. Я вижу, с каким настроем и отношением спортсмены приходят на это мероприятие. Это очень важно. Надо собираться, надо общаться, надо разговаривать. Я в актив записал этот год. Много у нас появилось спортсменов и результатов, у многих спортсменов впервые в карьере. Возьмите плавание, возьмите каратэ, возьмите тхэквондо, возьмите многие другие виды спорта, где наши спортсмены очень достойно представили нашу страну", - напомнил министр спорта и туризма.