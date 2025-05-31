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Никита Корнеев стал бронзовым призером ЧЕ по академической гребле

Никита Корнеев стал бронзовым призером ЧЕ по академической гребле

Белорусский спортсмен Никита Корнеев выиграл бронзовую медаль на проходящем в болгарском Пловдиве чемпионате Европы по академической гребле 2025 года, пишет БЕЛТА.

Спортсмен вошел в тройку лучших на континенте в мужской одиночке легкого веса. В финальном заезде Корнеев финишировал третьим с результатом 7 мин 00,23 сек, опередив гребцов из Ирландии, Норвегии и Финляндии. Чемпионом Европы среди легковесов стал немец Фабио Кресс, второе место занял Халил Короглу из Турции.

В 2024 году белорус взял золото Игр БРИКС, а также был серебряным призером молодежного чемпионата Европы. 1 июня за призы континентального форума в Болгарии поборется медалист Олимпийских игр в Париже в мужской одиночке Евгений Золотой.

Никита Корнеевакадемическая гребля