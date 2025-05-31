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Никита Корнеев стал бронзовым призером ЧЕ по академической гребле
Никита Корнеев стал бронзовым призером ЧЕ по академической греблеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018a3ba0-54cf-43fa-8d68-2077081b1943/conversions/c198ced6-88fe-4bd3-8bff-8d1fde6a77f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018a3ba0-54cf-43fa-8d68-2077081b1943/conversions/c198ced6-88fe-4bd3-8bff-8d1fde6a77f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018a3ba0-54cf-43fa-8d68-2077081b1943/conversions/c198ced6-88fe-4bd3-8bff-8d1fde6a77f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018a3ba0-54cf-43fa-8d68-2077081b1943/conversions/c198ced6-88fe-4bd3-8bff-8d1fde6a77f6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусский спортсмен Никита Корнеев выиграл бронзовую медаль на проходящем в болгарском Пловдиве чемпионате Европы по академической гребле 2025 года, пишет БЕЛТА.
Спортсмен вошел в тройку лучших на континенте в мужской одиночке легкого веса. В финальном заезде Корнеев финишировал третьим с результатом 7 мин 00,23 сек, опередив гребцов из Ирландии, Норвегии и Финляндии. Чемпионом Европы среди легковесов стал немец Фабио Кресс, второе место занял Халил Короглу из Турции.
В 2024 году белорус взял золото Игр БРИКС, а также был серебряным призером молодежного чемпионата Европы. 1 июня за призы континентального форума в Болгарии поборется медалист Олимпийских игр в Париже в мужской одиночке Евгений Золотой.