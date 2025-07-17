Новый глава АБФФ: Дисбаланс футбольных клубов в регионах будем решать

Несмотря на шикарные условия и инфраструктуру, футбол в Беларуси остается достаточно проблемным видом спорта. С 17 июля к новым высотам его будет вести Евгений Булойчик.

В четверг он был избран на пост главы Ассоциации "Белорусская федерация футбола" по итогам внеочередной конференции вместо Николая Шерстнева. 41-летний функционер на протяжении 9 лет возглавлял отдел спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета, поэтому прекрасно знает, что такое работать в серьезной спортивной управленческой вертикали.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" телеканалу Евгений Васильевич рассказал, как в детстве занимался футболом, а на заре карьеры работал учителем физкультуры в городе Березино. Председатель Белорусской федерации футбола отмечает, что нужно особенно обратить внимание на футбол в регионах.

"При всем уважении ко всем клубам Минской области я всегда считал, что их представительство слишком большое. В настоящее время ситуация такая: 6 клубов из Минской области, но ни одного из Могилевской. Это неправильно, потому что в каждом регионе должен быть клуб Высшей лиги, куда должна стремиться молодежь. Этот дисбаланс в будущем будем решать", - отметил Евгений Булойчик.