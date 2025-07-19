Новый председатель АБФФ рассказал, какие проблемы видит в белорусском футболе

У ассоциации "Белорусская федерация футбола" появился новый председатель. Им был избран Евгений Булойчик. В "Актуальном интервью" он рассказал, какие проблемы видит сейчас в футболе.

В первую очередь он обратил внимание на оценку тренера на местах: "Трудно команде в небольшом районе, где численность населения 10 тыс. человек, быть победителем области. Задача этого тренера - вырастить одного-двух спортсменов и передать в более высокое звено".

Евгений Булойчик:

"Еще один момент касается физиологического развития. Учитывая, что для тренера важна победа, он берет людей 12-13 лет, у которых ускоренное развитие, а те ребята, которые выстрелят через 2 года, никому не нужны, мы их тоже теряем".