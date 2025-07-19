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Новый председатель АБФФ рассказал, какие проблемы видит в белорусском футболе
У ассоциации "Белорусская федерация футбола" появился новый председатель. Им был избран Евгений Булойчик. В "Актуальном интервью" он рассказал, какие проблемы видит сейчас в футболе.
В первую очередь он обратил внимание на оценку тренера на местах: "Трудно команде в небольшом районе, где численность населения 10 тыс. человек, быть победителем области. Задача этого тренера - вырастить одного-двух спортсменов и передать в более высокое звено".
Евгений Булойчик:
"Еще один момент касается физиологического развития. Учитывая, что для тренера важна победа, он берет людей 12-13 лет, у которых ускоренное развитие, а те ребята, которые выстрелят через 2 года, никому не нужны, мы их тоже теряем".
Также он упомянул еще один вопрос, который в будущем нужно решать: "При всем уважении ко всем клубам Минской области, всегда считал, что их представительство слишком большое. У нас в настоящее время такая ситуация: 6 клубов из Минской области и ни одного клуба из Могилевской области. Это не совсем правильно, потому что в каждом регионе должен быть клуб высшей лиги, куда должна стремиться молодежь, они должны любить, болеть, жить этим клубом".