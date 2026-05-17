О позиции МОК по возвращению белорусского спорта на мировую арену - в "Неспортивном поведении"

Парад возвращения белорусского спорта на мировую арену проходит так же стремительно, как и его отмена четырехлетней давности. Волейбол, пятиборье, конный спорт, борьба и другие федерации вернули наш государственный флаг на все соревнования после последней конструктивной позиции МОК. Но с другой стороны, текущая ситуация показывает, насколько не самостоятельны в своем решении многие структуры.

Однако самое для нас главное: за эти 4 года белорусский спорт не только выстоял, но и стал сильнее, а наши спортсмены теперь с еще большей гордостью будут выступать под своим родным флагом.

Нынешний руководящий аппарат Международного олимпийского комитета вбил последний гвоздь в крышку гроба спортивного национализма, наконец, призвав весь здравомыслящий мир к снятию всех санкций с нашего спорта.

Немецкий подданный своих кураторов Томас Бах в 2022-м, к сожалению, породил деструктивное явление на волне лицемерного хайпа, но, к сожалению, оставил после себя наследников. Давайте разберемся, кто сейчас для главы МОК Кирсти Ковентри является отпетым сепаратистом олимпийского движения.

Люк Тардиф, глава хоккейной федерации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92f9bbcd-6b65-4b5d-b61b-35e50e45bfb0/conversions/ae616a6b-62d6-4a2f-87bb-a8cc7d0397c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92f9bbcd-6b65-4b5d-b61b-35e50e45bfb0/conversions/ae616a6b-62d6-4a2f-87bb-a8cc7d0397c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92f9bbcd-6b65-4b5d-b61b-35e50e45bfb0/conversions/ae616a6b-62d6-4a2f-87bb-a8cc7d0397c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92f9bbcd-6b65-4b5d-b61b-35e50e45bfb0/conversions/ae616a6b-62d6-4a2f-87bb-a8cc7d0397c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во-первых, это Люк Тардиф, глава хоккейной федерации. Трусливо прячется за более громкими персонажами, хотя без Беларуси мировой хоккей - это ничто. А наши ребята ставят в НХЛ рекорд за рекордами. Места россиян и белорусов на чемпионатах мира и олимпиадах отдали тем, кто смог принести конвертик поплотнее.

Себастьян Коу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e27dabc-9210-47ac-9622-de0378dee279/conversions/929b36b4-dcf8-4c19-beb7-83d11486ea11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e27dabc-9210-47ac-9622-de0378dee279/conversions/929b36b4-dcf8-4c19-beb7-83d11486ea11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e27dabc-9210-47ac-9622-de0378dee279/conversions/929b36b4-dcf8-4c19-beb7-83d11486ea11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e27dabc-9210-47ac-9622-de0378dee279/conversions/929b36b4-dcf8-4c19-beb7-83d11486ea11-xl-___webp_1920.webp 1920w

Далее Себастьян Коу. Лжец, преследующий только свои интересы, но кажется, в будущем году его полномочия у руля мировой легкой атлетики растают. В историю этот английский старик войдет исключительно как коррупционер и русофоб.

Олле Далин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bcd50cc-4f63-400e-834d-104e01ddbaf4/conversions/2576888c-7517-4e41-bb25-5e9723415631-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bcd50cc-4f63-400e-834d-104e01ddbaf4/conversions/2576888c-7517-4e41-bb25-5e9723415631-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bcd50cc-4f63-400e-834d-104e01ddbaf4/conversions/2576888c-7517-4e41-bb25-5e9723415631-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bcd50cc-4f63-400e-834d-104e01ddbaf4/conversions/2576888c-7517-4e41-bb25-5e9723415631-xl-___webp_1920.webp 1920w

И третий - стареющий и безынициативный дедушка Олле Далин, руководитель биатлона. На севере Европы, в родных краях Далина, буйными красками цветет какое-то элитарное восприятие себя как нации. Вы знаете, к чему это привело лет 90 назад.

Но эта троица - недобитки, которые оставались после любой войны. В данном случае войны информационной. Их дни у власти сочтены. Однако уже понятно, что влияние МОК из-за недальновидности дядюшки Томаса подорвано.

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:

"Наверное, МОК никогда не диктовал такие условия, что вы тех допускайте, тех не допускайте, они, наверное, никогда не оказывали особого влияния на отдельные федерации. То, что касается Олимпийских игр, это понятно. Это Олимпийские игры, это их прерогатива. Но здесь они только дают рекомендации, они же не приказывают никому".

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0c198c-9c21-4656-961b-4fe5a1884685/conversions/5f34a6b6-f83d-46d1-aa55-3a43f3aedd5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0c198c-9c21-4656-961b-4fe5a1884685/conversions/5f34a6b6-f83d-46d1-aa55-3a43f3aedd5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0c198c-9c21-4656-961b-4fe5a1884685/conversions/5f34a6b6-f83d-46d1-aa55-3a43f3aedd5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0c198c-9c21-4656-961b-4fe5a1884685/conversions/5f34a6b6-f83d-46d1-aa55-3a43f3aedd5c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

"На территории Республики Беларусь мы уже можем проводить международные старты. Но вы понимаете, что было бессмысленно брать какие-либо старты и выступать на территории Республики Беларусь под нейтральными символами. Это абсолютно неприемлемо было, мы даже не рассматривали такие "коврижки", которые были брошены в какой-то момент. Поэтапно международная федерация шла к этому решению. Мы рады и приветствуем, что все-таки спорт деполитизируется и наконец-то восстанавливаются права белорусских спортсменов".

Что происходит прямо сейчас? 7 мая МОК заявил, что отстранение белорусского спорта в любом его виде, в любой мере является нелегитимным. И тут начались громкие заявления. Современное пятиборье, конный спорт и троеборье, спортивная борьба, волейбол, что особенно важно, ведь это командный игровой вид спорта, и многие другие - все отрапортовали в приемную главы Международного олимпийского комитета, что флаг Беларуси обязан быть всюду. И самое главное для нашего спорта - в такие тяжелые и несправедливые времена мы не только выстояли, а стали сильнее как никогда.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4db4e5-9e59-464a-8570-684feb329121/conversions/ee040511-afe2-404e-b7ad-0a6a5c006e4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4db4e5-9e59-464a-8570-684feb329121/conversions/ee040511-afe2-404e-b7ad-0a6a5c006e4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4db4e5-9e59-464a-8570-684feb329121/conversions/ee040511-afe2-404e-b7ad-0a6a5c006e4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4db4e5-9e59-464a-8570-684feb329121/conversions/ee040511-afe2-404e-b7ad-0a6a5c006e4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Я считаю, что сегодня наши борцы находятся в числе мировой элиты по борьбе. И я считаю, что это просто какое-то преступление - обезличивать наших борцов. Вы знаете, не ради лести будет сказано. Мы видим и знаем про ту большую работу, которую проводит наш Национальный олимпийский комитет в части коммуникации с Международным олимпийским комитетом. Мы знаем, насколько была трудная, тяжелая коммуникация поначалу. И все-таки настойчивость, вера в то, что они делают, и максимальная самоотдача и любовь к своему делу сегодня показали нам результат, который мы видим. Я уверен в том, что додавят. Я уверен, что наши спортсмены в этих видах спорта в ближайшее время будут выступать под нашими национальными символами".

Председатель Белорусской федерации борьбы отметил: "Это сумасшедшая мотивация для спортсменов. Это совсем другой внутренний настрой на старт. Это мощная и дополнительная мотивация. Ну и, конечно же, ответственность. Мы видим, как к нам вообще относится государство, насколько государство сегодня вкладывает в спорт. И, конечно же, как говорил глава нашего государства, это очень правильная дипломатия. Конечно же, сейчас каждая возможность поднять флаг над головой - это дополнительная мотивация и большая ценность для спортсменов".

"За время изоляции очень многие виды спорта, в том числе и мы, смогли создать очень много внутренних проектов, - отметил Алим Селимов. - И самое главное, конечно, не только на словах, но и на деле доказывать, кто мы такие, действительно подтверждать наш статус в числе мировых лидеров по разным видам спорта".

И вообще, уважаемая Кирсти Ковентри, приезжайте в Беларусь. Я уверен, что ни одна страна в мире не встретит вас так гостеприимно, а наша спортивная инфраструктура, особенно для массового и любительского спорта, вас только восхитит.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта Беларуси:

"Спортсмены и функционеры ждут и хотят быстрейшего восстановления, быстрейшего возвращения полноценных соревнований сюда. Может быть, какие-то отдельные категории, которые там имеют какие-то интересы, рассуждают иначе. Но я уверен, что мы своей дружелюбной правильной позицией их тоже переубедим. Им надо сюда приехать. Поэтому приглашаем, ждем. Мирная, прекрасная, дружелюбная страна. Встретим с объятиями, с караваем, с хлебом и солью - на высочайшем уровне. Милости просим".

Но что делать с этим трио, о котором сказано выше, которые по-прежнему отменяют белорусский спорт. Как и полтора спортивных блогера-бездаря из Варшавы?! Но грядет неизбежное - со дня на день отменят всех их.

МОК снимает барьеры: белорусский флаг триумфально возвращается на мировую арену. Белорусский спорт выстоял и окреп: