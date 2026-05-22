Около 100 спортсменов с особенностями развития боролись за победу на турнире Special Olympics

В Могилеве около 100 человек из Беларуси и России на протяжении трех дней боролись за победу в международном турнире по футболу Special Olympics . Особенность соревнований в том, что все участники имеют особенности психофизического развития. 10 команд из специальных школ-интернатов показали не только мастерство, но и пример настоящей дружбы.