Около 100 спортсменов с особенностями развития боролись за победу на турнире Special Olympics
Автор:Редакция news.by
В Могилеве около 100 человек из Беларуси и России на протяжении трех дней боролись за победу в международном турнире по футболу Special Olympics . Особенность соревнований в том, что все участники имеют особенности психофизического развития. 10 команд из специальных школ-интернатов показали не только мастерство, но и пример настоящей дружбы.
Участники и гости соревнований познакомились с Могилевом во время экскурсии, получили приятные впечатления и обрели новые знакомства. Соревнования стали частью плана совместных мероприятий Президентского спортивного клуба и белорусского комитета Special Olympics. В июле в Бресте пройдет еще один международный турнир по бочче.