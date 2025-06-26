Ольга Галынская выиграла золото на Кубке сильнейших по тяжелой атлетике

Штангисты из Беларуси стартовали с выступления на международном турнире по тяжелой атлетике "Кубок сильнейших спортсменов" в Москве, проинформировала БЕЛТА.

В первый день турнира состоялись соревнования в категориях до 49 кг и до 55 кг среди женщин. В более тяжелом весе выступили две представительницы Беларуси, которые и разыграли золото между собой. По итогам первого упражнения Евгения Кондрашова на три килограмма опережала Ольгу Галынскую (84 против 81), но в рывке Ольга подняла 110 кг, в то время как Евгения взяла только 105. Галынская одержала победу с суммой 191 кг, у Кондрашовой - серебро (189), тройку замкнула россиянка Наталья Ильина (177).

В самой легкой категории были заявлены три белоруски. Диана Корчинская в рывке справилась со штангой весом 62, 66 и 68 кг, а во втором упражнении удачным оказался только стартовый подход на 77 кг. Тем не менее, итоговый результат в 145 кг принес Корчинской бронзовую медаль. Первой и второй стали россиянки Анастасия Черемных (152 кг) и Полина Андреева (150). Наша Никита Грицевич заняла 6-е место (140), Марина Маркович расположилась на 8-й строчке (127).