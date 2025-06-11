Определились 13 участников финальной части футбольного ЧМ-2026

За два тура до финиша квалификации путевку на планетарный форум завоевали пятикратные чемпионы мира бразильцы, одолевшие на своем поле парагвайцев с минимальным преимуществом в счете - 1:0. Футболисты сборной Эквадора также обеспечили себе выход на мундиаль, сыграв вничью в гостях с командой Перу - 0:0. Первыми пропуск в финал мирового первенства завоевали действующие чемпионы планеты аргентинцы, которые в 16-м туре у себя дома разошлись миром с колумбийцами - 1:1.