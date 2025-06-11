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Определились 13 участников финальной части футбольного ЧМ-2026
После южноамериканского отборочного турнира стали известны очередные участники финальной стадии футбольного чемпионата мира, сообщает БЕЛТА.
За два тура до финиша квалификации путевку на планетарный форум завоевали пятикратные чемпионы мира бразильцы, одолевшие на своем поле парагвайцев с минимальным преимуществом в счете - 1:0. Футболисты сборной Эквадора также обеспечили себе выход на мундиаль, сыграв вничью в гостях с командой Перу - 0:0. Первыми пропуск в финал мирового первенства завоевали действующие чемпионы планеты аргентинцы, которые в 16-м туре у себя дома разошлись миром с колумбийцами - 1:1.
Ранее в финальную часть ЧМ-2026 пробились Австралия, Новая Зеландия, Иран, Япония, Республика Корея, а также футболисты Узбекистана и Иордании, которые впервые в истории сыграют среди сильнейших сборных планеты.
Финальная стадия 23-го планетарного футбольного форума летом 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике, команды которых освобождены от квалификации. Впервые в финале чемпионата мира примут участие 48 команд со всех континентов.