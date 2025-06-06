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Открытие 7 июня Национального футбольного стадиона - шаг к укреплению дружбы Беларуси и Китая
Как символ дружбы и признательности белорусскому народу 7 июня в нашей столице официально появится еще один спортивный объект мирового уровня.
Открытие Национального футбольного стадиона - очередной шаг к укреплению дружбы Беларуси и Китая. Взгляды наших стран на многие события в мире и на внутреннее социальное развитие во многом схожи. В основе человек, а спорт - это возможность быть сильным духом и достойным гражданином.
Ранее в Минске был открыт ультрасовременный бассейн международного стандарта. Пришло время и Национальному футбольному стадиону.
В любое время года он уже безумно хорош. Вот так совершенно новенький спортивный объект в двух шагах от легендарного стадиона "Трактор" выглядел зимой, кажется уже был готов принимать первых гостей. Но именно завтра, 7 июня, он откроет двери для всех поклонников такого великого явления, как спорт.
В двух дружеских государствах, Беларуси и Китае, особенно понимают и чтут ценность спорта высших достижений, его честную составляющую. В Беларуси в Высшей лиге гандбольного чемпионата выступает клуб "Аист Китая", где на высокий уровень спортсменов выводят именно наши специалисты, ведь школа белорусского гандбола - бренд страны. И взаимовыгодное партнерство наших стран дает именно нам возможность появления в белорусской столице сначала ультрасовременного бассейна международного стандарта, а теперь и Национального футбольного стадиона. Оба объекта - подарок белорусскому народу от КНР в знак дружбы и признательности.
Эта точка, когда действительно все дороги ведут на большой футбол, на различные мероприятия, которые наверняка будут проходить под сводами новой арены. Национальный стадион уже визитная карточка блестящего Заводского района города-героя Минска.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Необычное впечатление. Вокруг тебя все заполнено трибунами, здесь будут сидеть зрители, смотреть и поддерживать футболистов, спортсменов, которые здесь будут выступать. Я представляю, какая это огромная энергия. Это просто прекрасно".
Владимир Новицкий, телекомментатор:
"Как только увидишь стадион, сделанный с иголочки, сразу переполняет гордость и чувство того, что как здорово, что у нас такая есть арена".
Символично, что к открытию футбольного стадиона наша национальная команда подходит с очень высокими результатами, пусть и в товарищеских матчах. Только накануне в Борисове белорусы разгромили крепкий Казахстан, 4:1.
Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:
"Я надеюсь на то, что первый матч на национальном стадионе, исторический матч, запомнится всем болельщикам, телезрителям и в целом войдет в историю белорусского футбола".
Кроме торжественной церемонии открытия, после ее окончания состоится товарищеский матч между молодежными сборными Китая и Беларуси. Символично в такой спортивный дружеский день.
Виталий Павлов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:
"Эмоции переполняют. Честно говоря, очень шикарный стадион. Давно, наверно, нужен был такой стадион для нашей страны. И ребятам всем понравилось. Мы побывали на трибунах, помещениях, посмотрели раздевалки. Все условия для футболистов созданы. Остается только играть и показывать хороший футбол".
Продакшн для вас и нас организует дирекция телеканала "Беларусь 5". На такой ультрасовременной арене многое для нашей команды по-новому, но это только на первый взгляд. Ведь режиссеры, операторы побывали на главных аренах в мире, футбольный стадион в Минске можно смело ставить в этот же ряд.
Михаил Корчинский, главный режиссер телеканала "Беларусь 5":
"На данном мероприятии мы будем использовать 16 камер. Одна из камер и основная такая фишка будет - это просто в народе "паук". Впервые находясь на ядре стадиона, было ощущение, что завтра здесь пройдет финал Лиги чемпионов".
Он в любое время года уже хорош. И у нас с вами есть шанс с завтрашнего дня делать эти трибуны заполненными. А футболисты нам ответят взаимностью. Наверняка.