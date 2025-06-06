Открытие 7 июня Национального футбольного стадиона - шаг к укреплению дружбы Беларуси и Китая

Как символ дружбы и признательности белорусскому народу 7 июня в нашей столице официально появится еще один спортивный объект мирового уровня.

Открытие Национального футбольного стадиона - очередной шаг к укреплению дружбы Беларуси и Китая. Взгляды наших стран на многие события в мире и на внутреннее социальное развитие во многом схожи. В основе человек, а спорт - это возможность быть сильным духом и достойным гражданином.

Ранее в Минске был открыт ультрасовременный бассейн международного стандарта. Пришло время и Национальному футбольному стадиону.

В любое время года он уже безумно хорош. Вот так совершенно новенький спортивный объект в двух шагах от легендарного стадиона "Трактор" выглядел зимой, кажется уже был готов принимать первых гостей. Но именно завтра, 7 июня, он откроет двери для всех поклонников такого великого явления, как спорт.

В двух дружеских государствах, Беларуси и Китае, особенно понимают и чтут ценность спорта высших достижений, его честную составляющую. В Беларуси в Высшей лиге гандбольного чемпионата выступает клуб "Аист Китая", где на высокий уровень спортсменов выводят именно наши специалисты, ведь школа белорусского гандбола - бренд страны. И взаимовыгодное партнерство наших стран дает именно нам возможность появления в белорусской столице сначала ультрасовременного бассейна международного стандарта, а теперь и Национального футбольного стадиона. Оба объекта - подарок белорусскому народу от КНР в знак дружбы и признательности.

Эта точка, когда действительно все дороги ведут на большой футбол, на различные мероприятия, которые наверняка будут проходить под сводами новой арены. Национальный стадион уже визитная карточка блестящего Заводского района города-героя Минска.

Руслан Чернецкий, Национальный футбольный стадиона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a6b65c-53f0-47be-82f2-27ac97d2f2de/conversions/4423cd4d-4d62-48f7-b4c0-5ae4a99c94bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a6b65c-53f0-47be-82f2-27ac97d2f2de/conversions/4423cd4d-4d62-48f7-b4c0-5ae4a99c94bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a6b65c-53f0-47be-82f2-27ac97d2f2de/conversions/4423cd4d-4d62-48f7-b4c0-5ae4a99c94bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9a6b65c-53f0-47be-82f2-27ac97d2f2de/conversions/4423cd4d-4d62-48f7-b4c0-5ae4a99c94bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Необычное впечатление. Вокруг тебя все заполнено трибунами, здесь будут сидеть зрители, смотреть и поддерживать футболистов, спортсменов, которые здесь будут выступать. Я представляю, какая это огромная энергия. Это просто прекрасно".

Владимир Новицкий, телекомментатор:

"Как только увидишь стадион, сделанный с иголочки, сразу переполняет гордость и чувство того, что как здорово, что у нас такая есть арена".

Символично, что к открытию футбольного стадиона наша национальная команда подходит с очень высокими результатами, пусть и в товарищеских матчах. Только накануне в Борисове белорусы разгромили крепкий Казахстан, 4:1.

Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

"Я надеюсь на то, что первый матч на национальном стадионе, исторический матч, запомнится всем болельщикам, телезрителям и в целом войдет в историю белорусского футбола".

Кроме торжественной церемонии открытия, после ее окончания состоится товарищеский матч между молодежными сборными Китая и Беларуси. Символично в такой спортивный дружеский день.

Виталий Павлов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:

"Эмоции переполняют. Честно говоря, очень шикарный стадион. Давно, наверно, нужен был такой стадион для нашей страны. И ребятам всем понравилось. Мы побывали на трибунах, помещениях, посмотрели раздевалки. Все условия для футболистов созданы. Остается только играть и показывать хороший футбол".

Национальный футбольный стадион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc7e7bf8-0beb-46ca-a507-072266159272/conversions/21fe54ee-af08-4621-8aa0-479f81bc3061-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc7e7bf8-0beb-46ca-a507-072266159272/conversions/21fe54ee-af08-4621-8aa0-479f81bc3061-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc7e7bf8-0beb-46ca-a507-072266159272/conversions/21fe54ee-af08-4621-8aa0-479f81bc3061-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc7e7bf8-0beb-46ca-a507-072266159272/conversions/21fe54ee-af08-4621-8aa0-479f81bc3061-xl-___webp_1920.webp 1920w

Продакшн для вас и нас организует дирекция телеканала "Беларусь 5". На такой ультрасовременной арене многое для нашей команды по-новому, но это только на первый взгляд. Ведь режиссеры, операторы побывали на главных аренах в мире, футбольный стадион в Минске можно смело ставить в этот же ряд.

Михаил Корчинский, главный режиссер телеканала "Беларусь 5":

"На данном мероприятии мы будем использовать 16 камер. Одна из камер и основная такая фишка будет - это просто в народе "паук". Впервые находясь на ядре стадиона, было ощущение, что завтра здесь пройдет финал Лиги чемпионов".