Отступать некуда: "Динамо-Шинник" сразится с ярославским "Локо" в 1/4 финала Кубка Харламова

Без права на ошибку! "Динамо-Шиннику" некуда отступать в четвертьфинале Кубка Харламова. Коллектив в третьем матче готов принять Ярославский "Локо".

Напомним, два предыдущих спарринга завершились уверенными победами "железнодорожников", которые ведут в серии до трех "викторий" - 2:0. Помогут ли родные трибуны "шинникам" переломить ход противостояния? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание - в 19:20.

