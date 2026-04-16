3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Отступать некуда: "Динамо-Шинник" сразится с ярославским "Локо" в 1/4 финала Кубка Харламова
Автор:Редакция news.by
Без права на ошибку! "Динамо-Шиннику" некуда отступать в четвертьфинале Кубка Харламова. Коллектив в третьем матче готов принять Ярославский "Локо".
Напомним, два предыдущих спарринга завершились уверенными победами "железнодорожников", которые ведут в серии до трех "викторий" - 2:0. Помогут ли родные трибуны "шинникам" переломить ход противостояния? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание - в 19:20.