Первая полуфинальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу стартует 27 мая

Первая полуфинальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу берет старт уже 27 мая. Во Дворце спорта Уручье МФК "Столица" готовится принять гомельский ВРЗ. Хозяева стали лучшей командой регулярного сезона, а южане завершили первенство на 5-ом месте и в первом раунде плей-офф были сильнее брестского "Меркурия-ГТК".

Прямая трансляция встречи начнется в 13:55 на телеканале "Беларусь 5". А в четверг, 28 мая, свой первый матч проведут "Витэн" и БЧ. Серии продлятся до трех побед одного из клубов.