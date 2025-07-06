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Первый круг чемпионата Беларуси по футболу завершится 6 июля в Борисове
Дзержинский "Арсенал" и новополоцкий "Нафтан" завершат первую часть футбольного чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Последний поединок первого круга начнется в 18.30 на поле борисовского городского стадиона и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Футболисты "Арсенала" перед сегодняшней встречей выиграли четыре матча подряд, а "Нафтан" не побеждает в семи играх кряду.
Результаты остальных матчей 15-го тура: "МЛ Витебск" - "Динамо" (Минск) - 2:0, "Славия" (Мозырь) - "Витебск" - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Молодечно" - 4:1, "Динамо" (Брест) - "Слуцк" - 3:0, "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 2:0, "Сморгонь" - "Гомель" - 3:1, БАТЭ (Борисов) - "Минск" - 0:2.
Положение в группе лидеров: "МЛ Витебск" - 39 очков, "Славия" - 31, "Торпедо-БелАЗ" - 29, "Динамо" (Минск) - 29, "Неман" - 28. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Ислочи" Александр Шестюк, в активе которого 10 забитых мячей.