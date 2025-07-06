Первый круг чемпионата Беларуси по футболу завершится 6 июля в Борисове

Последний поединок первого круга начнется в 18.30 на поле борисовского городского стадиона и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Футболисты "Арсенала" перед сегодняшней встречей выиграли четыре матча подряд, а "Нафтан" не побеждает в семи играх кряду.