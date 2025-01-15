Планы намечены, задачи поставлены. Узнали итоги выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси

Полная расчистка от неликвида требуется Международному олимпийскому комитету, который в угоду политическим амбициям Запада вводит для наших спортсменов необоснованные санкции.





Впрочем, как отметил Виктор Лукашенко, который был переизбран на должность главы Национального олимпийского комитета, такими действиями МОК нанес вред по большей части своей репутации.



По итогам отчетно-выборной Генеральной ассамблеи вице-президентом НОКа остается Дмитрий Довгаленок. Кроме того, в составе избранного исполкома еще 2 олимпийских чемпиона: Александр Богданович и Андрей Барбашинский. За заслуги перед олимпийским движением почетными членами НОК стали Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике, и Владимир Шантарович, старший тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.

"Нужно очень серьезно нам всем работать. Еще раз всем видам спорта пересмотреть стратегию подготовки, включить серьезный форсаж, гашетку и разобраться, где добавлять. И достойно готовиться к Олимпийским играм 2028 года", - призвал Владимир Шантарович.

Ксения Санкович, генеральный секретарь НОК Беларуси: "Проанализировав новый руководящий состав, мне кажется, что это такая очень хорошая рабочая команда, которая погружена в международную повестку, в сегодняшние реалии, можно будет очень оперативно решать возникающие вопросы. Работы немало, планы намечены, задачи поставлены. Как сказал президент НОК, с оптимизмом и уверенностью все вместе будем идти к новым победам".